İki şirket, bu hafta Paris'te düzenlenen Eurosatory 2026 savunma ve güvenlik fuarında “4 Troop” adını verdikleri bir prototipi tanıtım için yer aldı.

Şirketler tarafından yapılan açıklamada, geliştirilmekte olan kara aracının insansız hava ve kara kuvvetlerini yönetecek donanıma sahip olacağı aktarıldı.

Hisselerinin yüzde 15'i Fransız hükümetine ait olan Renault, 2026'nın başlarında, Le Mans'daki bir fabrikada çok amaçlı hava drone'ları üretmek için yerel havacılık ve savunma müteahhidi olan Turgis Gaillard ile çalıştığını açıklamıştı.

Grup, I. Dünya Savaşı esnasında hafif tanklar üretmek de dahil geçmişte askeri çabalara katkıda bulunmuştu.

Temmuz ayında göreve gelen Renault CEO’su François Provost, 2030'a kadar devam edecek olan grubun yeni iş planında askeri gelirler için herhangi bir hedef belirlemediğini söyledi.

Bununla beraber, Fransa ve Avrupa önümüzdeki yıllarda askeri ekonomiye geçmeye karar verirse, bunun Renault için “büyük” bir iş fırsatı olacağını dile getiren CEO, 10 Haziran’da Brüksel’de verdiği röportajda konuyla ilgili ayrıntılara girmekten kaçınmıştı.

Renault’nun ana faaliyet alanı otomobil üretimi olsa da, Provost Brüksel’de verdiği röportajda “savunma sektörü bizim için bir fırsat. Bu konuyu iki yıl boyunca inceledikten sonra, Avrupa ordularına ve Fransız ordusuna ne gibi katkılar sağlayabileceğimizi tam olarak biliyoruz” ifadelerini kullandı.