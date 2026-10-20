Otomobil alırken dayanıklılık ve sorunsuzluk arayan sürücüler için dev kütüphane açıldı. İngiltere merkezli otomotiv devi What Car?, tam 39 bin 332 araç sahibinin katılımıyla gerçekleşen kapsamlı güvenilirlik araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Piyasadaki 30 farklı markaya ait 225 otomobil modelinin mercek altına alındığı çalışmada, araçların son iki yılda motor, elektrik, klima ve multimedya gibi 16 farklı kategoride gösterdiği performanslar tek tek incelendi. Sürücü deneyimleriyle hazırlanan listede öyle iki model öne çıktı ki, en ufak bir arıza dahi çıkarmayarak yüzde 100 tam puanla zirvenin sahibi oldu.

SIFIR ARIZAYLA ZİRVEYE DEMİR ATTILAR

Araştırma verilerine göre 2024 yılından itibaren yollara çıkan Mini Countryman ile 2017-2024 yılları arasında üretilen Suzuki Swift, kullanıcılarından tek bir şikayet dahi almayarak kusursuzluklarını tescilledi. İki modeli hemen arkasından %99,7 başarı oranıyla Toyota Aygo X takip etti.

Listede üst sıraları zorlayan diğer dayanıklı modeller ise şu şekilde sıralandı:

BMW 4 Serisi Coupe/Cabrio: %99,6

Mini Hatchback (Önceki nesil): %99,4

Kia Niro Hybrid/PHEV: %99,3

Lexus ES: %99,3

EN ÇOK ARIZA ARAÇLAR BELLİ OLDU

Araştırmanın en çarpıcı kısmı ise yıllardır sağlamlığıyla övünen dev modellerin yaşadığı çöküş oldu. Sürücü bildirimlerine göre son iki yılda en çok arıza çıkaran ve listenin en sonuna demir atan otomobil, 2024 yılında yenilenen Volkswagen Tiguan oldu. Yalnızca %55,3 güvenilirlik puanında kalan Tiguan'ı, %58,5 ile Renault Arkana ve %63,7 puanla Mercedes GLE izledi.