Kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında, Kayserili eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu tutuklandı. Aksu’nun Tera’nın likit fonuna yaptığı yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla ilgili açıklamaları ve yaşadığı durumu anlatırken kullandığı ifadeler, tutuklanmasının ardından yeniden gündeme geldi.

100 MİLYON LİRALIK YATIRIMINI ANLATMIŞTI

Gazeteci Barış Terkoğlu’na konuşan AKP'li Mustafa Aksu, borsadaki parasını likit fonlara aktardığını ve 10 Eylül’de Tera’nın likit fonuna yatırım yaptığını belirtmişti. Yaklaşık 100 milyon lira yatırdığını söyleyen Aksu, parasını geri çekemediğini ifade etmişti.

Servetinin, 55 yıllık sanayici ve vergi rekortmeni babasından geldiğini belirten Aksu, yaşadığı duruma tepki göstererek, “Çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum. Mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak” demişti.

AKSU, DÜN TUTUKLANDI

Barış Terkoğlu'nun aktardığına göre Aksu'nu ifadesinde mağdur olduğunu ve fonda 100 milyon civarında para kaybettiğini söylemesi tutuklanmasına engel olmadı.

Aksu’nun açıklamaları dosyada şüpheli olmasını değiştirmedi. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği Aksu’yu dün tutukladı.

10 EYLÜL’DE TERA’NIN LİKİT FONUNA GİRDİ

Mustafa Aksu, yaptığı açıklamada 10 Eylül’de Tera’nın likit fonuna giriş yaptığını ve yatırımının yaklaşık 100 milyon lira olduğunu dile getirmişti. Aksu, fon yatırımında yaşadığı soruna ilişkin değerlendirmelerini de kamuoyuyla paylaşmıştı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDUĞU BELİRTİLDİ

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Aksu’nun kendisinin ve eşinin mal varlıklarına da el konulduğu belirtildi.

ESKİ BAKANLA ANLAŞAMAYINCA GÖREVDEN AYRILMIŞTI

Mustafa Aksu, siyasi hayatına 2003 yılında AKP’de başladı. Partide Ankara İl Başkan Yardımcılığı ve Ekonomik İşler Başkanlığı görevlerini üstlenen Aksu, ayrıca Çevre ve Enerji Komisyonu ile Esnaf Komisyonu Başkanlığı yaptı. 2018-2021 yılları arasında, Bekir Pakdemirli’nin Tarım ve Orman Bakanlığı döneminde bakan yardımcısı olarak görev alan Aksu, Pakdemirli ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından görevinden ayrılmıştı. Aksu’nun görevden ayrılması, parti içinde de tepkilere yol açmıştı.