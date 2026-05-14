Kararan rendelerde kullanılan yöntemde yüzeye biraz bulaşık deterjanı dökülüyor. Daha sonra buruşturulan alüminyum folyo ile rende ovalanıyor. Metal yüzeyde oluşan kir ve kararma kısa sürede temizlenebiliyor.

YANMIŞ TENCEREYİ TUZLA OVUYORLAR

Dibi yanan tencerelerde ise önce yanık bölgeye kalın tuz serpiştiriliyor. Ardından patatesle yüzey ovalanıyor. Patatesin içindeki nişasta ve tuzun sert yapısı, yanmış tabakanın çözülmesine yardımcı oluyor.

Bazı kişiler karbonat ve sirke karışımını da kullanıyor. Özellikle kaynar suyla birlikte uygulanan karbonatlı karışım, sert kirlerin yumuşamasını sağlıyor.

KİMYASAL ÜRÜNLER YERİNE EVDEKİ MALZEMELER

Uzmanlara göre bu yöntemler, hafif ve orta seviyedeki kirlerde etkili sonuç verebiliyor. Özellikle mutfak eşyalarını sert kimyasallarla yıpratmak istemeyenler doğal yöntemlere yöneliyor.

Pratik temizlik yöntemleri kısa sürede sosyal medyada da yayılmaya başladı. Özellikle folyo yöntemi birçok kullanıcı tarafından denendi.