Isparta’da seralarda yetiştirilen karanfiller, hem iç piyasada hem de Avrupa’da alıcı buluyor. Kentte yaklaşık 2 bin dönümlük alanda sürdürülen üretimde bu yıl 250-260 milyon dal karanfil elde edilmesi bekleniyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kentteki karanfil üretiminin önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek yaklaşık 2 bin dönümlük serada üretim yapıldığını söyledi.

Dekar başına ortalama 120-130 bin dal ürün alındığını aktaran Selçuk, bu sezonki rekolte beklentisinin 250 milyon dal civarında olduğunu ifade etti. Selçuk, "Isparta'da 2 bin dönüm civarında karanfil seramız var. Burada 120-130 bin dal üretiliyor. 250 milyon dal civarında rekolte bekliyoruz." dedi.

KARANFİLLER AVRUPA PAZARINA GİDİYOR

Karanfil üretiminde dikimlerin yıl içerisinde iki farklı dönemde gerçekleştirildiğini belirten Selçuk, bazı seralarda Kasım-Aralık aylarında, bazı üretim alanlarında ise Mart-Nisan döneminde dikime başlandığını kaydetti.

Isparta’da yetiştirilen karanfillerin önemli bölümünün Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini dile getiren Selçuk, çiçeklerin renklerine göre farklı pazarlarda tercih edildiğini aktardı.

Selçuk, "Bizim ünettiğimiz karanfiller daha çok Avrupa ülkelerine gidiyor. Avrupa pazarında da renklerine göre farklı ülkelerde alıcı buluyor." diye konuştu.

SICAKLIKLAR ÜRETİM MİKTARINI DÜŞÜRDÜ

Deregümü köyünde karanfil yetiştiriciliği yapan Mehmet Erdoğan ise üretime 2002 yılında yalnızca 2 bin metrekarelik bir alanda başladığını, yıllar içerisinde üretim alanını 80 bin metrekareye kadar genişlettiğini anlattı.

Erdoğan, özellikle son iki yılda artan hava sıcaklıklarının karanfil üretimini olumsuz etkilediğini söyledi. Yüksek sıcaklıkların birim alandan elde edilen ürün miktarında düşüşe neden olduğunu belirten Erdoğan, önceki yıllarla kıyaslandığında üretimde gerileme yaşandığını ifade etti.

Daha önce 1000 metrekarelik alandan 130-140 bin dal karanfil aldıklarını belirten Erdoğan, son iki yılda bu rakamın 100-120 bin dala kadar gerilediğini söyledi.

Geçen yıl dekar başına yaklaşık 110 bin dal üretim gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, bu yıl da benzer bir seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.