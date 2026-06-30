Brezilya'nın Piauí eyaletine bağlı Pedro II kasabasında yer alan asil opal yataklarının kökenini haritalama ve belgeleme amaçlı projeler Mayıs 2026 itibarıyla yeniden uygulamaya konuldu. Dünyada yalnızca Avustralya, Etiyopya, Meksika ve ABD gibi sınırlı bölgelerde yüksek kalitede çıkarılabilen bu değerli taş, ülkenin uluslararası gemoloji haritasındaki yerini koruyor.

TAŞIN JEOLOJİK KÖKENİ NEDİR?

Piauí Federal Enstitüsü ve Pará Federal Üniversitesi ortaklığıyla yürütülen projelerle, opallerin jeolojik ve gemolojik yapısı haritalandırılıyor. Piauí Federal Enstitüsü bünyesinde görev yapan jeolog Érico Gomes, yaklaşık 200 milyon yıllık geçmişe sahip olan Pedro II opallerinin menşeini doğrulayarak uluslararası pazardaki sahtecilik faaliyetlerinin önüne geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Madencilerin saha gözlemlerine dayanan tahminlere göre, bölgedeki toplam rezervin büyük bir kısmı henüz yer altından çıkarılmamış durumda bulunuyor. Bölgede üretilen el yapımı mücevherlerin ve ham taşların kökenini korumak amacıyla, alan 2012 yılından bu yana tescilli bir Coğrafi İşaret (GI) koruması altında tutuluyor.

PEDRO II OPALİNİ DİĞER COĞRAFİ TÜRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER NELERDİR?

Dünya genelinde opal pazarının çoğunluğunu Avustralya elinde bulundururken, Brezilya Pedro II yatakları vasıtasıyla küresel üretimin yüzde 3'ünü karşılıyor. Tortul kökenli olan Avustralya opallerinin aksine, Pedro II'deki yataklar kumtaşı ile magmatik bir kayaç olan diyabazın birleşmesiyle, hidrotermal süreçler sonucunda meydana geliyor. Bu hidrotermal köken, yerel taşlara yüksek şeffaflık ve yapısal stabilite avantajı sağlıyor.

Asil opal, beyaz ışığın yer altındaki mikroskobik silika küreleri arasındaki boşluklardan geçerken fiziksel kırınıma uğraması sonucu renk değiştirme özelliği gösteriyor. Madenlerden dikkatle çıkarılan ham taşlar, elmas disklerle işlenip pürüzsüzleştirilerek kabaşon şeklinde altın ve gümüş takılara yerleştiriliyor ve bölge ekonomisinin temel geçim kaynağını oluşturuyor.