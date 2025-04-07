Dünyanın en büyük adası olarak bilinen Grönland son günlerde ziyaretçilerin dikkatini çekmeye başladı. Özellikle adada görülen renkli binalar dikkat çekerken, bu binaların köylerin karakterini yansıtan benzersiz birer işaret olduğu ortaya çıktı.

Grönland’daki renkli yapılar sadece estetik amaçlı değil aynı zamanda her birinin kendine özgü bir işlevi belirtmek için kullanılıyor. Bu gelenek, 18. yüzyılda sokak isimleri ve ev numaralarının bulunmadığı döneme dayanıyor. Yerliler, mülklerini mesleklerine veya yapılarının amacına göre boyayarak yön bulmayı kolay hale getiriyordu.

İŞTE RENKLERİN ANLAMI

Grönland Ulusal Müzesi’nde tarihçi olan Ujammiugaq Engell, bu renk kodlama sistemini şçyle açıkladı:

"Kırmızı, sadece kiliseleri değil, aynı zamanda ticaretle ilgili binaları da simgeliyordu. Bu, kilise veya dükkan olsun, rahiplerin, dükkan sahiplerinin ve memurların yaşadığı evler de dahil olmak üzere tüm bu yapıları kırmızıya boyamak anlamına geliyordu. Ticaret zamanla siyah renkteki binalarla ilişkilendirilmeye başlandı."

Engell, diğer renklerin de özel anlamlar taşıdığını belirtirken, "Sarı, sağlıkla ilgili her şeyi temsil ediyordu. Tüm hastaneler ve doktorların, hemşirelerin yaşadığı evler sarıya boyanmıştı" şeklinde ifadelere yer verdi.

Yeşil renk, iletişim ve telekomünikasyon binaları için kullanılırken, mavi renk genellikle fabrikalar ve Grönland Teknik Örgütü’ne (GTO) ait yapıları ifade ediyordu. Ayrıca günümüzde ise mülk sahipleri, binalarını istedikleri renge boyama özgürlüğüne sahip olsa da tarihi yapılar hala geleneksel renklerini koruyor.