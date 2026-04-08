Ulusal Antarktika Bilim Merkezi tarafından duyurulan olay, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Halk arasında "sis kuşağı" olarak da bilinen bu optik fenomenin, ışığın içinden geçtiği su damlacıklarının alışılmışın dışındaki boyutlarından kaynaklandığı belirtildi.

RENKLERİN KAYBOLMA NEDENİ MİKRO DAMLACIKLAR

Bilim insanları, standart gökkuşaklarının büyük su damlalarıyla oluştuğunu ve beyaz ışığın bu damlalarda farklı renk spektrumlarına ayrılarak net bir şekilde görüldüğünü ifade ediyor. Beyaz gökkuşağında ise ışığın kırıldığı su damlacıkları son derece küçük bir yapıya sahip. Damlalar küçüldükçe ışık ışınları birbirine karışarak güçlü bir kırınım (difraksiyon) oluşturuyor. Bu süreçte renkler belirginliğini kaybederek tamamen beyaz bir görünüme dönüşüyor.

SİS KUŞAĞI OLARAK DA BİLİNİYOR

Beyaz gökkuşağı, güneş ışınlarının mikro damlacıklardan oluşan hafif bir sis tabakasını aydınlatmasıyla meydana geliyor. Bu nedenle araştırmacılar, olayı "sisli gökkuşağı" olarak da adlandırıyor. Uzmanlar, nadir durumlarda bu kuşakların dış kenarlarında turuncu, alt kısımlarında ise hafif mor renk tonlarının gözlemlenebileceğini, ancak genel yapının renksiz kaldığını vurguluyor.

KUTUP BÖLGELERİNE ÖZGÜ OPTİK FENOMEN

Antarktika gibi ekstrem iklim koşullarına sahip bölgelerde daha sık rastlanan bu olay, ışığın atmosferdeki mikro yapılarla girdiği etkileşimin bir sonucu olarak kabul ediliyor. Ulusal Antarktika Bilim Merkezi, bu keşfin atmosferik optik olayların çeşitliliğini ve ışığın farklı çevresel koşullardaki davranışını anlamak açısından önemli veriler sunduğunu bildirdi.