REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TC REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ) Genel Müdürlüğü vekilleri Av Serpil Dizman tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1. Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 11/01/2018 gün ve No:1-4 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,

2. Kamu Yararı Kararının, Enerji ve Tabii Kaynaklar 01/02/2018 tarih ve 284 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,

3. Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına T.C.ZİRAAT Bankası Reşadiye Şubesine yatırılacağı,

4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkeme-ye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5. Duruşmanın aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN



İLİ: TOKAT İLÇESİ: REŞADİYE VASFI: TARLA

Esas No Malik - PAYI Köyü Parsel No istimlak İrtifak - 2025/297 Mustafa TORUN ve diğerleri Çayırpınar 115-23 404,28 m2 2025/299 Halil TORUN ve diğerleri Çayırpınar 115-25 324,00 m2 2359,73 m2 2025/351 Fatma Yücel ve diğerleri Yeşilyurt 123-62 1334,10 m2 2025/353 Saliç Yücel ve diğerleri Yeşilyurt 123-60 88,44 m2 1173,36 m2 2025/355 Hasan Yücel ve diğerleri Yeşilyurt 123-27 749,84 m2 2025/357 Göktuğ Yücel ve diğerleri Yeşilyurt 123-25 1373,69 m2 2025/359 Hacer Arslan ve diğerleri Çayırpınar 103-367 24,23 m2 2025/361 İsmail Torun ve diğerleri Çayırpınar 103-349 113,07 m2 2025/363 Fatma Yücel ve diğerleri Yeşilyurt 127-25 277,47 m2 771,74 m2 2025/365 Cemal Yücel ve diğerleri Yeşilyurt 127-27 441,60 m2 2025/367 Hüseyin Yücel ve diğerleri Yeşilyurt 123-78 4365,35 m2 2025/369 Nazife Yıldız ve diğerleri Çayırpınar 103-88 6658,80 m2 2025/371 Rıza Durmuş ve diğerleri Çayırpınar 103-52 1109,97 m2 2025/373 Selahattin Yıldız ve diğerleri Çayırpınar 103-62 574,82 m2 2025/375 Gülfiye Polat ve diğerleri Çayırpınar 103-58 1334,18 m2 2025/377 Gizem Duran ve diğerleri Çayırpınar 103-61 939,18 m2 2025/379 Memet Atmaca Dolay 101-6 841,18 m2 2025/381 Bayram Elverdi ve diğerleri Dolay 101-16 299,56 m2 2025/383 Mehmet Eriş ve diğerleri Dolay 101-19 220,43 m2 2025/385 Hüseyin Gül ve diğerleri Yeşilyurt 124-5 638,27 m2 2025/387 Arife Tuncer ve diğerleri Sazak 152-365 613,02 m2 2025/389 Ahmet Fidan ve diğerleri Çayırpınar 103-195 403,96 m2 2025/391 İhsan Çakır ve diğerleri Çayırpınar 103-190 71,11 m2 2025/393 Fatma Kahriman ve diğerleri Çayırpınar 103-202 264,14 m2 2025/395 İsmail Yıldız Çayırpınar 103-201 1480 m2 2025/397 Sevcan Duran ve diğerleri Çayırpınar 103-319 793,57 m2 2025/399 Ali Tuncer ve diğerleri Sazak 152-335 1052,10 m2 2025/401 Şeref Gülden ve diğerleri

Şahin Gülden ve diğerleri Cemel 171-21 583,97 m2 2025/403 İsmail Torun ve diğerleri Çayırpınar 115-75 24,04 m2 2025/405 Şükrü Duran ve diğerleri Çayırpınar 115-22 1957,53 m2 2025/407 Muharrem Yıldırım ve diğerleri Çayırpınar 111-116 532,82 m2 DURUŞMA GÜNÜ : 18/05/2026 2025/298 Duran YILDIRIM ve diğerleri Çayırpınar 115-81 545,26 m2 2025/300 Furuziye Torun ve diğerleri Çayırpınar 111-107 93,61 m2 388,54 m2 DURUŞMA GÜNÜ : 01/04/2026 2025/348 İsmail Yücel ve diğerleri Yeşilyurt 123-63 867,45 m2 2025/350 Abbas Yücel ve diğerleri Yeşilyurt 123-64 39,53 m2 2025/352 Olgun Yücel

Sevgi Yat ve diğerleri Yeşilyurt 123-61 210,24 m2 604,16 m2 2025/354 Nurgül Yücel ve diğerleri Yeşilyurt 123-28 2039,90 m2 2025/356 Memet Yücel ve diğerleri Yeşilyurt 123-26 1154,94 m2 2025/358 Hüsne Gül ve diğerleri Yeşilyurt 124-21 640,55 m2 2025/360 Osman Güler ve diğerleri Çayırpınar 103-335 128,81 m2 2025/362 Sevgi Yat ve diğerleri Yeşilyurt 127-24 113,38 m2 2025/364 Haydar Yücel Haydar Yücel Yeşilyurt 127-26 46,53 m2 395,35 m2 2025/366 Hüseyin Yücel Haydar Yücel Yeşilyurt 127-28 1244,99 m2 2025/368 Mehmet Yücel Haydar Yücel Yeşilyurt 123-79 986,15 m2 2025/370 Cuma Duran ve diğerleri Çayırpınar 103-51 734,56 m2 2025/372 Halis Şahin ve diğerleri Çayırpınar 103-57 1696,49 m2 2025/374 Ali Altıntaş Çayırpınar 103-56 957,49 m2 2025/376 Durgut Altıntaş ve diğerleri Çayırpınar 103-59 2647,06 m2 2025/378 Bektaş Gül

Meryam Gül Yeşilyurt 124-23 133,18 M2 361,80 M2 2025/380 Abbas Eryılmaz ve diğerleri

Niyazi Eryılmaz Dolay 101-12 556,33 m2 2025/382 Halil Yılmaz Dolay 101-17 4053 m2 2025/384 Hakkı Çağlar ve diğerleri Dolay 101-3 1332,88 m2 2025/386 Fadime Gül ve diğerleri Yeşilyurt 124-4 644,53 m2 2025/388 Elmas Işık

Ramazan Arslam ve diğerleri Çayırpınar 103-186 564,35 m2 2025/390 Zilfinaz Güneş Çayırpınar 103-63 89,80 m2 2025/392 Salim Şahin ve diğerleri Çayırpınar 103-203 99,43 m2 2025/394 Rıza Yıldız ve diğerleri

Ali Yıldız Çayırpınar 103-200 514,79 m2 2025/396 Bayram Gül

Hülya keleş ve diğerleri Çayırpınar 112-15 286,38 m2 2025/398 Erman Uzunoğlu ve diğerleri Çayırpınar 103-295 319,11 m2 2025/400 İsmet Duran ve diğerleri Cemel 171-24 2021,93 m2 2025/402 Celal Kışlak ve diğerleri Cemel 171-11 118,82 m2 2025/404 İsmail Torun ve diğerleri Çayırpınar 115-24 311,12 m2 1488,94 m2 2025/406 Erol Yıldırım ve diğerleri Çayırpınar 111-53 3,13 m2 1594,44 m2 DURUŞMA GÜNÜ : 03/06/2026

