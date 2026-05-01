REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ) Genel Müdürlüğü vekilleri Av Serpil Dizman tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;
1. Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 11/01/2018 gün ve No:1-4 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,
2. Kamu Yararı Kararının, Enerji ve Tabii Kaynaklar 01/02/2018 tarih ve 284 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,
3. Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına T.C.ZİRAAT Bankası Reşadiye Şubesine yatırılacağı,
4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkeme-ye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
5. Duruşmanın aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,
6. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
8. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
İLİ: TOKAT İLÇESİ: REŞADİYE VASFI: TARLA
|Esas No
|Malik - PAYI
|Köyü
|Parsel No
|istimlak
|İrtifak -
|2025/297
|Mustafa TORUN ve diğerleri
|Çayırpınar
|115-23
|404,28 m2
|2025/299
|Halil TORUN ve diğerleri
|Çayırpınar
|115-25
|324,00 m2
|2359,73 m2
|2025/351
|Fatma Yücel ve diğerleri
|Yeşilyurt
|123-62
|1334,10 m2
|2025/353
|Saliç Yücel ve diğerleri
|Yeşilyurt
|123-60
|88,44 m2
|1173,36 m2
|2025/355
|Hasan Yücel ve diğerleri
|Yeşilyurt
|123-27
|749,84 m2
|2025/357
|Göktuğ Yücel ve diğerleri
|Yeşilyurt
|123-25
|1373,69 m2
|2025/359
|Hacer Arslan ve diğerleri
|Çayırpınar
|103-367
|24,23 m2
|2025/361
|İsmail Torun ve diğerleri
|Çayırpınar
|103-349
|113,07 m2
|2025/363
|Fatma Yücel ve diğerleri
|Yeşilyurt
|127-25
|277,47 m2
|771,74 m2
|2025/365
|Cemal Yücel ve diğerleri
|Yeşilyurt
|127-27
|441,60 m2
|2025/367
|Hüseyin Yücel ve diğerleri
|Yeşilyurt
|123-78
|4365,35 m2
|2025/369
|Nazife Yıldız ve diğerleri
|Çayırpınar
|103-88
|6658,80 m2
|2025/371
|Rıza Durmuş ve diğerleri
|Çayırpınar
|103-52
|1109,97 m2
|2025/373
|Selahattin Yıldız ve diğerleri
|Çayırpınar
|103-62
|574,82 m2
|2025/375
|Gülfiye Polat ve diğerleri
|Çayırpınar
|103-58
|1334,18 m2
|2025/377
|Gizem Duran ve diğerleri
|Çayırpınar
|103-61
|939,18 m2
|2025/379
|Memet Atmaca
|Dolay
|101-6
|841,18 m2
|2025/381
|Bayram Elverdi ve diğerleri
|Dolay
|101-16
|299,56 m2
|2025/383
|Mehmet Eriş ve diğerleri
|Dolay
|101-19
|220,43 m2
|2025/385
|Hüseyin Gül ve diğerleri
|Yeşilyurt
|124-5
|638,27 m2
|2025/387
|Arife Tuncer ve diğerleri
|Sazak
|152-365
|613,02 m2
|2025/389
|Ahmet Fidan ve diğerleri
|Çayırpınar
|103-195
|403,96 m2
|2025/391
|İhsan Çakır ve diğerleri
|Çayırpınar
|103-190
|71,11 m2
|2025/393
|Fatma Kahriman ve diğerleri
|Çayırpınar
|103-202
|264,14 m2
|2025/395
|İsmail Yıldız
|Çayırpınar
|103-201
|1480 m2
|2025/397
|Sevcan Duran ve diğerleri
|Çayırpınar
|103-319
|793,57 m2
|2025/399
|Ali Tuncer ve diğerleri
|Sazak
|152-335
|1052,10 m2
|2025/401
|Şeref Gülden ve diğerleri
Şahin Gülden ve diğerleri
|Cemel
|171-21
|583,97 m2
|2025/403
|İsmail Torun ve diğerleri
|Çayırpınar
|115-75
|24,04 m2
|2025/405
|Şükrü Duran ve diğerleri
|Çayırpınar
|115-22
|1957,53 m2
|2025/407
|Muharrem Yıldırım ve diğerleri
|Çayırpınar
|111-116
|532,82 m2
|DURUŞMA GÜNÜ :
|18/05/2026
|2025/298
|Duran YILDIRIM ve diğerleri
|Çayırpınar
|115-81
|545,26 m2
|2025/300
|Furuziye Torun ve diğerleri
|Çayırpınar
|111-107
|93,61 m2
|388,54 m2
|DURUŞMA GÜNÜ :
|01/04/2026
|2025/348
|İsmail Yücel ve diğerleri
|Yeşilyurt
|123-63
|867,45 m2
|2025/350
|Abbas Yücel ve diğerleri
|Yeşilyurt
|123-64
|39,53 m2
|2025/352
|Olgun Yücel
Sevgi Yat ve diğerleri
|Yeşilyurt
|123-61
|210,24 m2
|604,16 m2
|2025/354
|Nurgül Yücel ve diğerleri
|Yeşilyurt
|123-28
|2039,90 m2
|2025/356
|Memet Yücel ve diğerleri
|Yeşilyurt
|123-26
|1154,94 m2
|2025/358
|Hüsne Gül ve diğerleri
|Yeşilyurt
|124-21
|640,55 m2
|2025/360
|Osman Güler ve diğerleri
|Çayırpınar
|103-335
|128,81 m2
|2025/362
|Sevgi Yat ve diğerleri
|Yeşilyurt
|127-24
|113,38 m2
|2025/364
|Haydar Yücel Haydar Yücel
|Yeşilyurt
|127-26
|46,53 m2
|395,35 m2
|2025/366
|Hüseyin Yücel Haydar Yücel
|Yeşilyurt
|127-28
|1244,99 m2
|2025/368
|Mehmet Yücel Haydar Yücel
|Yeşilyurt
|123-79
|986,15 m2
|2025/370
|Cuma Duran ve diğerleri
|Çayırpınar
|103-51
|734,56 m2
|2025/372
|Halis Şahin ve diğerleri
|Çayırpınar
|103-57
|1696,49 m2
|2025/374
|Ali Altıntaş
|Çayırpınar
|103-56
|957,49 m2
|2025/376
|Durgut Altıntaş ve diğerleri
|Çayırpınar
|103-59
|2647,06 m2
|2025/378
|Bektaş Gül
Meryam Gül
|Yeşilyurt
|124-23
|133,18 M2
|361,80 M2
|2025/380
|Abbas Eryılmaz ve diğerleri
Niyazi Eryılmaz
|Dolay
|101-12
|556,33 m2
|2025/382
|Halil Yılmaz
|Dolay
|101-17
|4053 m2
|2025/384
|Hakkı Çağlar ve diğerleri
|Dolay
|101-3
|1332,88 m2
|2025/386
|Fadime Gül ve diğerleri
|Yeşilyurt
|124-4
|644,53 m2
|2025/388
|Elmas Işık
Ramazan Arslam ve diğerleri
|Çayırpınar
|103-186
|564,35 m2
|2025/390
|Zilfinaz Güneş
|Çayırpınar
|103-63
|89,80 m2
|2025/392
|Salim Şahin ve diğerleri
|Çayırpınar
|103-203
|99,43 m2
|2025/394
|Rıza Yıldız ve diğerleri
Ali Yıldız
|Çayırpınar
|103-200
|514,79 m2
|2025/396
|Bayram Gül
Hülya keleş ve diğerleri
|Çayırpınar
|112-15
|286,38 m2
|2025/398
|Erman Uzunoğlu ve diğerleri
|Çayırpınar
|103-295
|319,11 m2
|2025/400
|İsmet Duran ve diğerleri
|Cemel
|171-24
|2021,93 m2
|2025/402
|Celal Kışlak ve diğerleri
|Cemel
|171-11
|118,82 m2
|2025/404
|İsmail Torun ve diğerleri
|Çayırpınar
|115-24
|311,12 m2
|1488,94 m2
|2025/406
|Erol Yıldırım ve diğerleri
|Çayırpınar
|111-53
|3,13 m2
|1594,44 m2
|DURUŞMA GÜNÜ :
|03/06/2026
#ilangovtr Basın no ILN02458952