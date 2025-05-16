REŞADİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/187 Esas
Konu : Rıza Yapal
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliğine karar verilmesi istenen Tokat ili Reşadiye ilçesi Sazak mah./köy cilt no:89, hane no:72, BSN: 9'de nüfusa kayıtlı Veli ve Zeliha oğlu, 03/05/1959 Reşadiye doğumlu, 60367364948 T.C kimlik numaralı RIZA YAPAL hakkkında gaip olduğu gerekçesiyle gaiplik davası açıldığından, RIZA YAPAL'ın kendisinin ve hakkında bilgi ve görgüsü olanların birinci ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgi vermek üzere mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur. 22.04.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 60367364948
ADI SOYADI : RIZA YAPAL
BABA ADI : VELİ
ANA ADI : ZELİHA
DOĞUM TARİHİ : 03/05/1959
DOĞUM YERİ : REŞADİYE
İKAMETGAH ADRESİ : Yeniköy Mevkii Yeniköy Küme Evleri Kapı No:10Reşadiye/ TOKAT
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