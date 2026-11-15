KKTC’nin kuruluşunun 43’üncü yıl dönümü, Ankara’da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyona Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile siyasetçiler ve Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği Kara ve Deniz ataşeleri de katıldı.

Resepsiyonda Uraloğlu konuşurken davetliler kendi aralarında sohbet etti ve Bakanı dinlemedi. Salondaki uğultu bitmeyince konuşmasını yarıda kesen Uraloğlu, “Sükuneti sağlarsak kısa konuşacağım” dedi. Buna rağmen gürültü devam etti. Uraloğlu, “KKTC’yi güçlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.