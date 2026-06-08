Haziran 2024’te sürpriz bir şekilde evlenen Gamze Özçelik ile Reshad Strik çifti, evliliklerini büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak çift, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

ROMANTİK PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik’e yönelik yaptığı paylaşımda duygusal ifadelere yer verdi. Strik’in sözleri, takipçileri tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü.

Strik daha önce yaptığı açıklamalarda, eşine olan hayranlığını dile getirerek onun yardımsever yönüne vurgu yapmıştı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Çiftin paylaşımları, özellikle hayranları tarafından yoğun beğeni ve yorum aldı. Evliliklerinin ikinci yılına yaklaşan ikilinin gözlerden uzak ilişkisi, zaman zaman yaptıkları romantik açıklamalarla gündeme geliyor.