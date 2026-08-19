Venezuela hükümeti, bu ay muhalefetle gerçekleştirdiği yaklaşık iki haftalık müzakereler süresince tutuklu eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun serbest bırakılmasından bahsetmedi.

Bu durum, rejimin Maduro'yu ABD adalet sistemine terk ettiğinin en net işareti olarak görülüyor.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, Ocak ayında ABD'nin Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakalayarak ülke dışına çıkarmasını "aşağılık bir saldırı" olarak nitelendirmişti.

Rodríguez'in Venezuela parlamento başkanı olan erkek kardeşi de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu Brooklyn'deki bir hapishane hücresinden serbest bırakılana kadar "rahat etmeyeceklerini" ifade etmişti.

Ancak görüşmelerde hazır bulunan birden fazla kişinin FT'ye aktardığına göre, Rodríguez'in ABD destekli hükümeti, geçen hafta sona eren beş müzakere oturumu boyunca bu talepleri gündeme dahi getirmeyerek muhalefeti şaşırttı.

Müzakerelere katılan bir muhalefet figürü, "Maduro ve Flores müzakere masasında resmen yoklar. Onları tarihten sildiler," ifadelerini kullandı.

ABD'NİN GETİRDİĞİ VENEZUELA BAŞKANI

ABD yönetimi, komandolarının 3 Ocak'ta düzenlenen gece baskınıyla otokratik lideri yakalamasından bu yana Maduro'nun devlet başkanı yardımcısı olan Rodríguez'i destekliyor.

Karşılığında Rodríguez, ülkenin geniş doğal kaynaklarını yabancı yatırımcılara açarak ABD'li şirketlerin petrol rezervlerine erişimini sağladı.

Muhalefetle yürütülen ilk turlar yeni bir başkanlık seçimi için adımlarda anlaşmayı hedefliyordu ancak az sayıda somut sonuç verdi.

İki taraf, İngiltere Merkez Bankası kasalarında saklanan yaklaşık 4 milyar dolarlık külçe altının iadesini talep ederek Haziran ayındaki yıkıcı depremlerin ardından toparlanmanın nasıl finanse edileceğine odaklandı.

Taraflar ayrıca yargı sistemini reforme etmek için çalışmaya başlama konusunda da anlaştı.

Görüşmeler sona erdikten sonra hükümet 131 siyasi mahkumu serbest bıraktığını açıklarken, insan hakları grubu Foro Penal yalnızca en az 78 kişinin serbest bırakıldığını doğrulayabildiklerini bildirdi.

MADURO'NUN RESİMLERİ TEK TEK SİLİNDİ

Devrimci sosyalist kimliğiyle bilinen Rodríguez'in bir zamanlar Venezuela'nın "tek ve yegane" başkanı olarak adlandırdığı Maduro için benzer bir serbest kalma ihtimali öngörülmüyor.

Venezuelalı analist ve danışman Edward Rodríguez, hükümet açısından "onun kaderi zaten çizildi. Venezuela hükümeti tek öncelikleri hayatta kalmaya odaklanırken, davanın kendi seyrinde ilerlemesine izin verecekler," değerlendirmesinde bulundu.

Delcy Rodríguez, güvenlik hizmetlerindeki savaş yanlısı yetkilerin desteğini pekiştirirken Maduro'nun yakalanmasının hemen ardından serbest bırakılması talebinde başlangıçta kararlı görünüyordu.

Ancak o zamandan bu yana üst düzey askeri liderlerin yerine kendi destekçilerini getirdi; güçlü güvenlik başkanı Diosdado Cabello da aniden Washington'a yakınlaştı.

Ocak ayında şehirlerde çiftin serbest bırakılması çağrısında bulunan tabela ve billboard'ların birçoğu kaldırıldı, Maduro yanlısı murallar silindi ve Karakas'ta kaçırılan çiftin sadece birkaç dev portresi kaldı.

MADURO'YA SADIK KALANLAR NE DİYOR?

Kamuoyuna yaptığı açıklamaları ve basına olan yakınlığıyla Maduro'nun kontrollü söylemlerinden ayrışan Rodríguez, geçen hafta görüşmeler bittikten sonraki konuşması da dahil olmak üzere kamuoyu karşısına çıktığı anlarda Maduro'dan nadiren bahsetti.

Buna karşın merhum Devlet Başkanı Hugo Chávez'in devrimci sosyalist projesinin bizzat seçtiği varisi olan Maduro, "Chavista" olarak bilinen katı destekçilerinden ilgi görmeye devam ediyor.

Sadık destekçilerin çoğu gibi Maduro'nun yakın çevresi tarafından ihanete uğrayarak ABD güçlerine teslim edildiğine inanan tabandan bir Chavista olan Ricardo García, "Bu görüşmelere katılmıyorum, çünkü anlaşmada kaçırılan başkandan bahsedilmezken Trump'ın bize bir şeyler dayatmaya devam etmesine izin verilemez," dedi.

Müzakereler, en popüler lideri olan Nobel ödüllü María Corina Machado'yu devre dışı bıraktığı için muhalefet tarafında da tartışmalara yol açtı.

Venezuela hükümeti ise konuyla ilgili yorum yapmadı.