ABD’de açılan davada, ikisi 18 yaşından küçük üç genç kız, Grok’un kendi fotoğraflarını kullanarak izinsiz şekilde sahte çıplak ve pornografik görüntüler ürettiğini öne sürdü.

DEEPFAKE VE İSTİSMAR İDDİASI

Davacılar, deepfake teknolojisiyle oluşturulan bu içeriklerin farklı platformlarda yayıldığını belirterek ciddi mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

TAM YASAK VE TAZMİNAT TALEBİ

Genç kızlar, söz konusu içeriklerin tamamen yasaklanmasını isterken aynı zamanda tazminat talebinde bulundu. Davacıların avukatı Vanessa Baehr-Jones, xAI’ın riskleri bilmesine rağmen gerekli önlemleri almadığını savunarak şirketin “çocuklar dahil gerçek insanların istismarından kâr elde etmeyi seçtiğini” ileri sürdü.

DOSYADA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Dava dosyasına göre sahte içeriklerin bir Discord sunucusunda paylaşıldığı, hatta bir şüphelinin telefonunda yapay zekâ ile üretilmiş çocuk istismarı materyallerine rastlandığı belirtildi. Bu dava, Grok hakkında reşit olmayan kişiler tarafından açılan ilk dava olarak kayıtlara geçti.