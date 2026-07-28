

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinde yer alan kişisel verilere ilişkin önemli bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, kamu kurumlarının görevlerini yerine getirmek için zorunlu olmayan kişisel verileri internet üzerinden paylaşmaması gerektiği açık şekilde belirtildKurul tarafından yapılan incelemelerde kamu kurumları, belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler ve kamu tüzel kişiliğine sahip diğer kuruluşların resmi internet sitelerinde yayımlanan belge ve duyurular mercek altına alındı. Yapılan değerlendirmelerde, çok sayıda kişisel verinin herkesin erişimine açık şekilde yayımlandığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA HASSAS BİLGİYE AÇIK ERİŞİM SAĞLANDI

İncelemeler kapsamında yalnızca ad ve soyadının değil anne ve baba adı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri, cep telefonu numarası, doğum yeri, görev yeri, unvan, sicil numarası, KPSS puanı, öğrenci numarası, sınav sonuçları, başarı durumu, aday numarası ve eksik evrak bilgileri gibi birçok kişisel verinin internet ortamında erişilebilir olduğu tespit edildi.

KANUN KAPSAMINDA YENİ HATIRLATMA

Kararda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesi kavramının yalnızca verilerin toplanmasını değil, elde edilmesinden saklanmasına, paylaşılmasına ve imha edilmesine kadar geçen tüm süreci kapsadığına dikkat çekildi.

SADECE GÖREV İÇİN GEREKLİ VERİLER PAYLAŞILABİLECEK

Kurul, kamu kurumlarının görev ve yetkilerini yerine getirebilmeleri için zorunlu olan kişisel veriler dışında kalan bilgilerin internet sitelerinde yayımlanmaması gerektiğini vurguladı. Böylece gereksiz kişisel veri paylaşımının önüne geçilmesi ve vatandaşların kişisel verilerinin daha etkin şekilde korunması hedefleniyor.