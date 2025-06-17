Genç yaşlarından beri ekranlarda beğeniyle izlenen Burak Özçivit, komediden dramaya korku filmlerine kadar geniş film arşivi ile de ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ispatlıyor.

Adını 2005 yılında Best Model Of Turkey seçilmesiyle duyuran Özçivit, daha sonra televizyon ekranları ve sinema perdelerine yelken açtı. Kısa sürede Türk halkının gözdesi olan Özçivit, oynadığı dizilerin yurtdışında da yayınlanmasıyla bir dünya yıldızı olma yolunda ilerliyor.

Oynadığı her rolün gerekliliğini fiziğine de yansıtan Özçivit son altı yıldır Osmanlı Devletinin kuruluş dönemini anlatan Kuruluş Osman adlı dizide Osman Bey karakterine can veriyor. Rolü gereği uzun sakalları ile akıllara kazınan Özçivit sakallarını kesti.

Burak Özçivit yeni imajıyla geçmişte canlandırdığı eski karakterlere olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Sakalsız daha genç gözüktüğü düşünülen Burak Özçivit, X kullanıcılarından büyük övgü aldı. Sosyal medyada “resmen gençleşmiş!” yorumları yapılırken, oyuncunun değişen tarzı ve imajı olay oldu.