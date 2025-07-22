Kurucu Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılmasıyla beraber kendini feshetmesi beklenen Memleket Partisi'nden karar çıktı.

Memleket Partisi, bugün gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Kurultay’da alınan kararla oy çokluğuyla kapatıldı. Karar, kurultaya katılan 277 delegenin 220’sinin "kapatılsın" yönünde oy kullanmasıyla alındı.

'CHP SAFLARINI GÜÇLENDİRME ZAMANI'

Kararı Kurucu Genel Başkan Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu

Parti Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven kurultaydan sonra şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili Memleket Partililer,

Olağanüstü koşullarda, kısıtlı imkanlarla kurduğumuz Memleket Partisi bugün yapılan kurultayla kapatılma kararı almıştır. Kiminizdeki iç burukluğunu hissetmiyor değilim. Bu partiyi hangi koşullarda, hangi fedakarlıklarla kurduğumuzu ve ayakta tutmak için ne kadar çabaladığımızı en iyi siz biliyorsunuz. En büyük fedakarlığı bez afişleri yazan, onları köprülere asan, elinde hoparlörle gezen, sabahlara kadar çalışan genç arkadaşlarım yapmıştır. Kendi adıma, ülkem adına size ne kadar teşekkür etsem azdır.

Sevgili gençler,

Bütün amacımız Atatürk Türkiye’sini aydınlık yarınlara taşımaktır. Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmaktır. Ülkemizi bilimde, fende, edebiyatta, sporda çağdaş ülkelerin üzerine çıkarmaktır. Bu hedeften zerre sapmış değiliz. Çabalarınız asla boşa gitmiş değildir. Lütfen kendinizi yenilmiş, terk edilmiş hissetmeyiniz. Mevcut siyasi iklim bir araya gelmemizi ve küçük farklılıklarımızı bir kenara koyarak omuz omuza, yürek yüreğe birlikte yürümemizi zorunlu kılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, bizim bütün söylemlerimizi iddialarımızı sahiplenen bir partidir. Yol değişir, yolcu değişir ama hedef değişmez! Muharrem İnce, bu hedefin rütbesiz neferidir. Her kim rütbe derdindeyse yanımızdan ayrılsın. Her kim hedefe inanmışsa, kolumuza girsin ve yürüsün. Memleket sevdamız Memleket Partisi ile başlamadı, onunla bitmez! Şimdi CHP saflarını güçlendirme zamanıdır.

Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşım oldunuz!"

"Bugün gerçekleştirdiğimiz kurultayla birlikte hukuki ve siyasi bir süreci tamamlamış bulunuyoruz. Delegelerimiz, İl ve İlçe Başkanlarımız, Parti Meclisi Üyelerimiz ve kurucularımız; partimizin kapatılmasına büyük bir oy farkıyla karar verdiler. Memleket Partisi kapansa da bizim içimizdeki memleket sevdası asla bitmeyecek. Biz bu memleketin ağacını, yeşilini, taşını, toprağını, insanını seviyoruz. Yüreğimizdeki bu memleket sevdasıyla, Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce’nin yanında; cumhuriyet, adalet ve demokrasi mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.

Memleket Partisi’nin kuruluş felsefesi, Türk demokrasisine katkı sunmak ve memleket sevgisini siyasetle buluşturmak olmuştur. Hukuki varlığı bugün alınan bu kararla sonlandırılmış olsa da, partimizin değerleri ve mücadelesi yol arkadaşlarımızın kalbinde yaşamaya devam edecektir.

Başta Kurucu Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce olmak üzere, kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza, örgütlerimize, gönüllülerimize ve destekçilerimize teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Partinin Genel Sekreteri Av. Halil İlker Çelik ise kurultay süreciyle ilgili bilgi vererek şu açıklamayı yaptı:

"Memleket Partisi’nin kapatılmasına ilişkin gündemle toplanan 2. Olağanüstü Kurultayımız bugün saat 09:00 itibariyle başlamış olup, oylama sonuçları 17.00'de açıklanmıştır. Toplamda 277 delege oy kullanmıştır. Yapılan oylamada; 220 delege ‘kapatılsın’, 55 delege ‘kapatılmasın’ oyu kullanmış, 2 oy ise geçersiz sayılmıştır. Partimiz, alınan bu karar ile hukuki süreci şeffaf ve demokratik bir şekilde tamamlamıştır ve partinin tüzel kişiliği hukuki olarak sona ermiştir. Memleket Partisi temiz, ilkeli ve saygın bir mücadeleyi geride bırakmıştır."