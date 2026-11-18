Türkiye'de yatırım yapmayı planlayan yabancı uyruklular için yeni ikamet izni düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yatırım miktarına göre verilecek ikamet izinlerinin süreleri ve başvuru şartları belirlendi.

Buna göre, belirlenen koşulları sağlayan yabancı yatırımcılar 3 veya 5 yıl süreyle ikamet izni alabilecek.

YATIRIM TUTARINA GÖRE İKAMET SÜRESİ DEĞİŞECEK

Yeni düzenlemeye göre, Türkiye'de en az 150 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapan yabancılara 3 yıllık ikamet izni verilebilecek.

Yatırım miktarının 200 bin dolara veya karşılığı döviz tutarına ulaşması halinde ise ikamet izni süresi 5 yıl olacak.

Böylece yabancı yatırımcıların Türkiye'de kalabilecekleri süre, gerçekleştirdikleri yatırımın miktarına göre belirlenecek.

YATIRIMIN BELİRLİ SÜRE BOYUNCA KORUNMASI ŞARTI

Düzenlemede yatırımın devamlılığına ilişkin şartlar da yer aldı.

Buna göre yatırımcıların, gerçekleştirdikleri yatırımları aldıkları ikamet izninin toplam süresinin en az yarısı boyunca muhafaza etmeleri gerekecek.

İkamet izni kapsamında değerlendirilecek yatırım araçları arasında mevduat hesapları, devlet borçlanma araçları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları bulunuyor.

Belirlenen emeklilik planları da uygulama kapsamında değerlendirilecek.

YATIRIM ŞARTLARINI YETKİLİ KURUMLAR DENETLEYECEK

Yapılan yatırımların düzenlemede belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadığı, yatırımın türüne göre yetkili bankalar, kamu kurumları veya ilgili düzenleyici kuruluşlar tarafından tespit edilecek.

Bu kapsamda yatırımcıların ikamet izni başvurularında sundukları yatırımların gerekli kriterleri taşıması ve ilgili kurumlar tarafından doğrulanması gerekecek.

BAŞVURU SÜRECİNİN DETAYLARINI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BELİRLEYECEK

Yeni uygulamanın başvuru süreçlerine ilişkin usul ve esasları İçişleri Bakanlığı belirleyecek.

Yatırım tutarı, yatırımın türü ve korunması gereken süre, ikamet izni değerlendirmesinde dikkate alınacak temel kriterler arasında yer alacak.

18 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte, gerekli yatırım koşullarını sağlayan yabancı uyruklular için 3 ve 5 yıllık ikamet izni uygulaması resmen başlamış oldu.