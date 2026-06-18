Haziran ayı enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile çalışan memurların alacağı net zam oranları ortaya çıkacak.

Ancak mayıs ayı itibarıyla biriken kümülatif veriler ve haziran ayı piyasa beklentileri, yeni maaş tablosunun sınırlarını şimdiden çiziyor. İşte masadaki oranlar, en düşük aylık için yasal düzenleme beklentileri ve ekonomi gündemindeki son veriler...

TÜİK ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI : İLK 5 AYLIK RAKAMLAR NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere göre yılın ilk 5 ayında enflasyon trendi şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: %4,18

Mayıs: %1,71

Bu veriler doğrultusunda ilk beş aylık kümülatif enflasyon yüzde 16,60 seviyesine ulaşmış durumda.

Dünya Gazetesi'nden SGK uzmanı Özgür Erdursun'un analizlerine göre, haziran ayı beklentileriyle birlikte bu tablo Temmuz ayında netlik kazanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Haziran ayı enflasyon beklentileri, nihai zam oranının belirlenmesinde kritik rol oynuyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde Haziran ayı beklentisi yüzde 1,36 olarak açıklanırken, uzmanların tahminleri bu oranın biraz daha altında kalabileceğine işaret ediyor.

Konuya ilişkin yapılan değerlendirmelerde süreç şu ifadelerle aktarılıyor:

"Haziran ayı enflasyon verisinin 3 Temmuz’da açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranı kesinleşecek. Ancak bugün itibarıyla elimizde bulunan veriler, Temmuz ayında ortaya çıkacak tablonun büyük ölçüde belli olduğunu gösteriyor."

"TÜİK’in açıkladığı verilere göre Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96, Mart ayında yüzde 1,94, Nisan ayında yüzde 4,18 ve Mayıs ayında yüzde 1,71 olarak gerçekleşti. İlk beş aylık kümülatif enflasyon böylece yüzde 16,60 seviyesine ulaştı."

"Haziran ayı için Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde beklenti yüzde 1,36 olarak açıklandı. Bizim beklentimiz ise Haziran enflasyonunun yüzde 1,20 ile yüzde 1,30 arasında, hatta bu seviyelerin de altında açıklanabileceği yönünde."

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMASI: YENİ MAAŞLAR NE OLACAK?

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,20 ile yüzde 1,30 bandında gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık toplam enflasyon yaklaşık yüzde 18 seviyesinde gerçekleşecek. Bu verilere göre farklı statüdeki çalışan ve emeklilerin alacağı oranlar şöyle hesaplanıyor:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Temmuz ayında alınacak enflasyon farkı oranının yüzde 18 ile yüzde 18,18 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkı birlikte değerlendirildiğinde, Temmuz ayındaki toplam artışın yüzde 13,7 ile yüzde 14 arasında oluşacağı tahmin ediliyor.

"Bu nedenle Haziran enflasyonunun yüzde 1,20 ile yüzde 1,30 bandında gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyon yaklaşık yüzde 18 seviyesinde oluşacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı enflasyon oranının yüzde 18 ile yüzde 18,18 arasında gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

"Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme farkı ve enflasyon farkı birlikte değerlendirildiğinde Temmuz ayında toplam artışın yaklaşık yüzde 13,7 ile yüzde 14 arasında oluşacağı görülüyor."

"Başka bir ifadeyle, artık gözler 3 Temmuz’a çevrilmiş olsa da enflasyon farkının hangi aralıkta oluşacağı büyük ölçüde belli olmuş durumda."

EMEKLİYE KÖK MAAŞ DÜZENLEMESİ GELECEK Mİ?

Zam oranlarından ziyade, bu artışların kök aylıklara nasıl yansıyacağı ve taban maaş alanların bu durumdan nasıl etkileneceği en önemli tartışma konusunu oluşturuyor. Kök aylığı düşük olan milyonlarca emekli için yasal bir düzenleme yapılmaması halinde, net maaşlarda bir değişim yaşanmaması riski bulunuyor:

"Ancak burada asıl tartışılması gereken konu, yalnızca zam oranlarının ne olacağı değil, bu zamların emeklilerin hayatına ne ölçüde etki edeceğidir."

"Özellikle en düşük emekli aylığı alan milyonlarca kişi açısından yasal düzenleme kritik önem taşıyor. Eğer herhangi bir yasal düzenleme yapılmazsa, sadece kök aylıklara enflasyon farkı yansıtılacak. Bu durumda kök aylığı düşük olan ve yapılan artış sonrasında dahi en düşük emekli aylığının altında kalanlar yine mevcut taban aylık üzerinden ödeme almaya devam edecek."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ AYINDA KAÇ TL OLACAK?

Yasal düzenleme yapılması durumunda en düşük emekli aylığının çıkarılabileceği seviyeler ve olası tamamlama rakamları şu şekilde öngörülüyor:

"Bu nedenle en düşük emekli aylığı için mutlaka yasal bir düzenleme yapılması bekleniyor. Sadece enflasyon farkı esas alınırsa en düşük emekli aylığının yaklaşık 23 bin 600 lira ile 23 bin 620 lira arasında oluşması mümkün görünüyor. Bunun siyasi bir kararla 24 bin lira ya da 25 bin lira seviyesine tamamlanması da ihtimaller arasında bulunuyor."