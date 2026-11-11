Kamu sermayeli Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım bankalarının tek çatı altında toplanarak yeni bir isim altında birleştirilmesi için süreç başladı.

Söz konusu hamleyle birlikte kamu katılım finans kuruluşlarının pazardaki etkinliğinin artırılması ve ortak bir yapıda hizmet verilmesi hedefleniyor.

Bu birleşme hamlesinin sinyali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Haziran’da gerçekleştirilen 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde verilmişti.

Zirvedeki konuşmasında süreci duyuran Erdoğan, "Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, inşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Benzer bir operasyon 2020 yılında kamu sigorta sektöründe hayata geçirilmiş; kamuya ait Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta tek merkezde birleştirilerek "Türkiye Sigorta" markası çatısı altında toplanmıştı. Katılım bankalarındaki bu konsolidasyon adımıyla da benzer bir sinerjinin yakalanması amaçlanıyor.

TVF'DE DUYURU YAYINLANDI

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) yüzde 100 iştiraki TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın paylarının tamamını devraldı.

Bu birleşme için ilk adım geçen ay atıldı. Türkiye Varlık Fonu'nun internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, TVF açıklamasında duyurulan pay devir sözleşmeleri kapsamında, ilgili yasal ve düzenleyici süreçlerin ardından kapanış işlemleri tamamlandı.

Bu adımla, kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında toplanması yönünde başlatılan işlemlerde önemli bir süreç tamamlandı. Bu birleşmeyle birlikte “Katılım finans kurumlarının kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılması, finansal piyasalar içindeki paylarının büyütülmesi” hedefleniyor.