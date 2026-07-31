Tekirdağ’da Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek geçici olarak yasaklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri doğrultusunda Tekirdağ Valiliği tarafından alınan karara göre, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga riski sebebiyle Süleymanpaşa ile Marmaraereğlisi’ne bağlı Sultanköy sahillerinde 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde denize girilmesine izin verilmeyecek.

SARAY’DA 3 GÜNLÜK YASAK

Saray ilçesinde de benzer gerekçelerle denize girişlerin 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

SAKARYA’DA TÜM PLAJLAR KAPATILDI

Karadeniz’e kıyısı bulunan Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde tüm plaj ve sahillerde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün de denize girişlere izin verilmedi.

KOCAELİ KANDIRA’DA YASAK SÜRÜYOR

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı. Bölgede dün ve önceki gün de benzer yasakların uygulandığı öğrenildi.

KIRKLARELİ’NDE İKİ İLÇEDE UYARI

Kırklareli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişler yasaklandı.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından yapılan uyarılara uymaları gerektiğini vurguladı.