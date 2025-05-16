Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzin ve Samandağ ilçelerine yapılacak adalet saraylarının temel atma töreni için Hatay’a geldi.

Tunç, burada yaptığı konuşmada "55 bin kişiye af geleceği”, “12 yıl ceza alan birinin 9 ayda çıkacağı” ve “Cezaların yalnızca sekizde birinin uygulanacağı” iddialarına cevap verdi.

BAZI SUÇLARLA İLGİLİ YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAK

“İlk yargı paketi, ceza adaletini ve suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek düzenlemeler içeriyor" diyen Tunç, "Toplumun huzuruna kasteden suçlarla ilgili yeniden değerlendirmeler yapacağız. Ancak basında ve bazı TV kanallarında, taslağımızla ilgili dezenformasyon amaçlı paylaşımlar yapıldı. ‘8 yıl ceza alan 1 yıl yatacak, 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacak’ gibi iddialar tamamen asılsız. Bu tür yayınlar, düzenlemelerimizi karalamak ve vatandaşları yanıltmak için yapılıyor. Kesinlikle itibar edilmemeli" ifadelerini kullandı.

'NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ'

İnfaz sistemiyle ilgili toplumdan ve uygulamadan gelen talepler doğrultusunda hazırlıkların devam ettiğini belirten Tunç, "Biz, milletimiz için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çok kritik bir noktadayız" diye konuştu.