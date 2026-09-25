Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, sahipsiz hayvanlara ilişkin çeşitli kararlar alındı. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, sokaklarda hayvan beslenmesinin sahipsiz hayvanların üreme ve yaşam alanları oluşturmasına neden olabileceği değerlendirilerek uygulamanın il genelinde yasaklanması kararlaştırıldı.

DENETİMLER ARTIRILACAK

İlçe ve mahallelerde sahipsiz hayvanların tespit edilmesine yönelik denetimlerin mahalle muhtarlıkları, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı. Tespit edilen hayvanların ise vakit kaybedilmeden ilgili ilçe belediyelerine bildirilmesi istendi.

Toplantıda ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sahiplendirilen köpeklerin üremelerinin kayıt altına alınması ve bu sürecin İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerince takip edilmesi kararı alındı.

BAKIMEVİNİN FAALİYETİ DURDURULDU

Pasin Ovası Belediyeler Birliği'ne ait bakımevinin, mevzuat hükümlerine uygun hale getirilinceye kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Birliğe üye Hınıs, Horasan, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy ve Tekman belediyelerinin ise bu süreçte Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait bakımeviyle protokol yapması kararlaştırıldı.

İlçe belediyelerinde görev yapan veteriner hekimler ile hayvan toplama ekiplerinin Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitime tabi tutulması ve eğitim ile katılımcılara ilişkin bilgilerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirilmesi istendi. Ayrıca yapılan ihbarların kaymakamlıklar tarafından aylık olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne aktarılması kararlaştırıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Orhan Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, ilçe kaymakamları, büyükşehir belediyesi yetkilileri, ilçe belediye başkanları ve kurul üyeleri katıldı.