Özgür Özel liderliğinde CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin YENİ Parti'yi kurmasının ardından belediye başkanlarının göçü de başladı.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüzün, bugüne kadar toplam 232 belediye başkanının CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldığını belirtirken, bu sayının ağustos ayı sonuna kadar 300'ü geçmesini beklediklerini bildirdi.

İstifa eden belediye başkanlarının birçoğunun YENİ Parti'ye üyelik işlemlerinin tamamlandığını vurgulayan Tüzün 28 ilde ise hiç CHP'li belediye başkanı kalmadığını belirtti.

Bu illerin Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat olduğu kaydedildi.