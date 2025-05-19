Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak Monaco'ya gönderdiği Al Musrati için Fransız kulübünden resmi açıklama geldi. Monaco, Libyalı orta sahanın satın alma opsiyonunu kullanmadı ve kiralık sözleşmesi biten Al-Musrati ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Monaco'nun genel direktörü Thiago Scuro, daha önce Musrati ile ilgili gelen soruya, "Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş ile Monaco arasında Musrati'nin transferi için yapılan anlaşmada 8+2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.