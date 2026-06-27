Bahreyn Devlet haber ajansının bildirdiğine göre, Bahreyn Cumartesi günü kendi topraklarına yönelik bir İran İHA saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı açıklamasında İran İHA'larının ülkedeki ABD üslerini hedef aldığı belirtildi. İHA'ların engellendiği eklendi.

İran ise daha önce, bölgedeki ABD güçleriyle bağlantılı hedeflere saldırılar düzenlediğini açıklamış, ancak hedeflerin kimliğini veya yerlerini belirtmemişti.

Suudi Arabistan ve BAE gibi diğer Körfez ülkeleri saldırıya uğradıklarına dair bir açıklama yapmadı. Bahreyn, "saldırıya karşılık verme haklarıın saklı tuttuklarını" belirtti.

İRAN, ABD'NİN SALDIRILARINI KINADI

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ücretsiz alternatif rotaların duyurulmasına karşılık olarak 'Ever Lovely' gemisine İHA saldırısı düzenlemesi üzerine, ABD'den misilleme geldi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın kıyı şeridine 6 uçakla hava saldırısı düzenledi. İran saldırılara Bahreyn'i hedef alarak karşılık verdi.

Saldırılardan sonra İran Dışişleri Bakanlığı, ABD saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran, terörist ABD ordusunun 27 Haziran 2026 Cuma akşamı İran’ın güney kıyılarındaki çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır." "İran’ın kıyı gözetleme tesislerini hedef alan bu vahşi saldırılar, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. Maddesi'nin 4. Fıkrası'nın açıkça ihlali olmasının yanı sıra 18 Haziran 2026 tarihli Dayatılan Savaşın Sona Erdirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın birinci maddesinin de açık bir ihlalidir."

Açıklamada ayrıca, İran’ın ulusal egemenliği ile ulusal çıkarlarını koruma hakkı olduğu ve ABD unsurlarına yönelik karşı saldırıların meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.