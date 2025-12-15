Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz aylarda 2018'den beri yayınlanmayan Beyaz Show'un tekrar başlayacağını müjdelemişti.

Konuyla ilgili "Başlamak gibi bir niyetimiz var. İyi bir şey yapmak istiyoruz. İnsanların aklında çok güzel kalmıştı. Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bakalım 'en değerlisini vermek için biraz daha bekliyoruz" açıklamasını yapan Öztürk, tarih olarak da yeni sezonu işaret etmişti.

KANAL D AÇIKLADI

Gelişmeye dair resmi duyuru Kanal D tarafından yapıldı.