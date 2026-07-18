Avrupa Konseyi daimi temsilcisi, Aşkabat büyükelçisi ve Ardahan valisi değişti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Aşkabat büyükelçiliğine Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elçi Şener Cebeci atandı. Mevcut büyükelçi Ahmet Demirok merkeze alındı.
Avrupa Konseyi nezdinde daimi temsilciliğe de Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Elçi Raziye Bilge Koçyiğit getirildi.
Ardahan valisi de değişti. Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınarak yerine Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinin kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.