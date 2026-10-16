Atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 13 bakanlık ve çeşitli kamu kurumunda atamalar ve görevden almalar gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar getirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'nda açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Yılmaz atandı.

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü'ne Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Cüneyt Epcim atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alındı.

Satık'tan boşalan göreve Pervin Oymak atandı.

DOB

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü görevine de Can Atilla getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine Suat Faruk Giray atandı.

Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığında açık bulunan iki genel müdür yardımcılığı kadrosuna atama yapıldı.

Buna göre İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına ise Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş atandı.

DHMİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Selami Yapıcı atandı.

DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Ertuğrul Karatay getirildi.

DSİ

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan bölge müdürlüklerine atamalar yapıldı.

Karara göre DSİ 6. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz, DSİ 9. Bölge Müdürlüğüne ise Ömer Açıkgöz atandı.

TİGEM

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım görevden alındı. Boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere Göktuğ Bağlı getirildi.

ESK

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Kutluhan Taşkın atandı.