Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 11 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı.
Resmi Gazete'deki kararlara göre Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi'nin yeni rektörleri belirlendi.
İŞTE ATAMASI YAPILAN REKTÖRLER
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre üniversitelere atanan rektörler şöyle:
- Erciyes Üniversitesi: Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç
- Eskişehir Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Özcan
- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Yılmaz Çatal
- Kayseri Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Ulucak
- Kırıkkale Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Orçan
- Konya Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Çelik
- Malatya Turgut Özal Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Bentli
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Prof. Dr. Turhan Kaçar
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Zafer Tatlı
- Şırnak Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Baz