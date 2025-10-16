Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dışındaki 16 bakanlığın bünyesinde "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı" kuruldu.
Düzenlemeyle daire başkanlığı; afetler, acil durumlar, sivil savunma, seferberlik ve savaş halleri gibi olağanüstü durumlar karşı bakanlıkların hazırlıklarını koordine edecek.
Yeni kadrolar; Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın merkez teşkilatlarında görev yapacak.
Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı'nın görev ve yetkileri şunlar:
- Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,
- Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,
- Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,
- Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,
- Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,
- Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.