Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ"i yayımlayarak önemli bir değişiklik yaptı.
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden gerçekleştirilebilecek.
Tebliğde şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.”