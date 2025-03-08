Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Kadının Güçlenmesi Genelgesi, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha güçlü bir yer edinmesi amacıyla önemli adımlar atılmasını sağlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan genelge, kadınların eğitim, bilim, sağlık, siyaset, ekonomi ve çalışma hayatında eşit fırsatlar ve haklardan faydalanmalarını hedefliyor.

Yeni yayımlanan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) doğrultusunda, kadınların her düzeyde etkin temsillerinin artırılması için çeşitli politikalar hayata geçirilecek. Bu kapsamda, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu kurulacak ve kadınların güçlendirilmesi için çalışmalar yürütecek. Ayrıca, her ilde oluşturulacak Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulları yerel düzeyde kadının güçlenmesine yönelik stratejiler geliştirecek.

Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başkanlığında bir araya gelecek ve kadınların ekonomik, sosyal, siyasal hayatta daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamak için çeşitli stratejiler geliştirecek. Bunun yanı sıra, kadın girişimciliği ve kadınların iş gücüne katılımının artırılması için tedbirler alınacak. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği konusunda toplumsal farkındalık artırılacak ve kadınların yönetim kademelerinde daha fazla yer alması sağlanacak.