Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından görevden alınan İbrahim Ömer Gönül hakkında şu bilgileri verdi:

"2022-2026 yıllarıda SPK Başkanı olan İbrahim Ömer Gönül, 6 Mayıs’ta görev süresinin dolmasından iki gün sonra, 8 Mayıs 2026’da Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı’na atanmıştı.

SPK’yı bu hale düşüren bir yönetici

İçin hayli “ilginç” bir atama olsa da, kimse koltuksuz kalmasın, koltuklu sadakat ve saadet nizamı sürsün anlayışının bir parçası daha yerine yerleştirilmişti.

Bir önceki x paylaşımımda bu durumun absürtlüğüne değinmiş ve “yaparsa AKP yapar” demiştim.

Biraz önce yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Gönül, 8 Mayıs’ta atandığı görevden, 5.5 ay sonra, 20 Ekim’de alındı.

Akşamüzeri istifasını verdiği basınla paylaşılan son SPK Başkanı Sütçü’nün de görevden alınmasına ilişkin CB kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

E, ne de olsa şahsım hükümeti sisteminde kimse istifa edemez, olsa olsa görevden affını isteyebilir.

Ezcümle, buradan hatırlatalım: Bürokratları harcayarak bu işten kurtulamazsınız."