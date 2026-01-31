31 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı kullanımına yönelik kapsamlı değişikliklere gitti.



YÜKSEK LİMİTLİ KREDİ KARTLARINA KISITLAMA



Son yıllarda Türkiye'de görülen yüksek enflasyonla birlikte birçok bankanın kredi kartı limitlerindeki artışları suistimal ettiği tespit edilirken, bu durum müşterilerin gelirleri ile mevcut kart limitleri arasında uçurum oluşmasına neden oldu. Yüksek kredi kartı limitlerinin 'talep enflasyonuna' neden olduğunu belirten ekonomi yönetimi, yayınlanan tebliğ ile kredi kartları için tavan limit uygulamasına gitti.







Bir kişinin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam limitinin 400 bin TL ile sınırlandırılacağını belirten BDDK, mevcut kredi kartı limitlerinden 400 bin TL'nin üzerinde olanların yüzde 50ila 80'e varan oranlarda düşürülmesi için bankalara talimat verdi.



Yayımlanan tebliğde kısıtlama ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kart hamillerinin, tüm bankalardaki toplam kart limitlerinin 400.000 TL’nin üzerinde olması hâlinde, son bir yıl içerisindeki en yüksek harcamanın yapıldığı hesap kesim tarihindeki kullanılmayan kart limitlerinin, bankalarca kısmi bir oranda azaltılmasına karar verilmiştir."



KREDİ KARTI LİMİTLERİ MAAŞA GÖRE BELİRLENECEK



Öte yandan tüm kredi kartlarının limitlerinin belirlenmesinde 'aylık ya da yıllık gelir' kriterinin baz alınmasına karar verildi.



Bankalara müşterilerin kredi kartı limitlerini, gelirlerine göre ayarlamaları için 01.01.2027 tarihine kadar süre verildi. Değişiklikle birlikte bankalar, kredi kartı limitini belirleyecek müşterilerin yalnızca 'belgelenebilir gelirlerini' dikkate alacak.



2 yıl ya da daha az süredir kullanılan kredi kartlarında tavan limit, aylık gelirin iki katı ile sınırlandırılacak. İki yıldan uzun süredir kullanılan kredi kartlarında ise en yüksek limit, müşterinin aylık kazancının dört katı olabilecek.









KREDİ VE KREDİ KART BORÇLARI YAPILANDIRILABİLECEK



BDDK ayrıca ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları için 48 aya kadar yapılandırma imkanı getirildiğini duyurdu.



Düzenlemeyle birlikte dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak.



Borç yapılandırma başvurusu için müşterilere 3 ay süre verilecek.















