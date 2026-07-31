Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarla, birçok kamu kurumunda görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre bakanlıklar, başkanlıklar ve bağlı kuruluşlarda yeni atamalar yapılırken bazı yöneticiler görevden alındı.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı görevden alınırken, yerine Atila Bedir atandı.

Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Cem Kurt getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaris Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat görevden alınırken, yerine Çetin Çiftçi getirildi.

ADLİ TIP KURUMU'NA YENİ ÜYELER

Kararla birlikte Adli Tıp Kurumu'nun bazı ihtisas kurullarında da değişiklik yapıldı.

Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Görevlisi Dr. Yasin Kavla, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cündüllah Torun getirildi.

Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Neşe Kavruk Erdim atanırken, Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Naim Namlı, Beşinci İhtisas Kurulu Analitik Kimya Üyeliğine ise Oya Yeter getirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA İL MÜDÜRÜ DEĞİŞİKLİKLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde de birçok il müdürlüğünde görev değişikliği yapıldı.

Karaman İl Müdürü Seval Yılmaz, Kilis İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ve Manisa İl Müdürü Mustafa Kılıç görevden alındı.

Karaman İl Müdürlüğüne Aksaray İl Müdürü Nurettin Ulaş atanırken, Aksaray İl Müdürlüğüne Sezgi Arpacı Elaldı, Manisa İl Müdürlüğüne ise Kuduret Gültaş getirildi.

Diyarbakır İl Müdürü Aydın Polat'ın görevden alınmasının ardından bu göreve Malatya İl Müdürü Ali Sait Çeçen atandı. Malatya İl Müdürlüğüne Ömer Faruk Ergün, Elazığ İl Müdürlüğüne Serdar Demirci, Erzincan İl Müdürlüğüne Abdulhalim Ünalan, Bilecik İl Müdürlüğüne ise Nejat İlhan getirildi.

SGK, METEOROLOJİ VE EPDK'DA YENİ ATAMALAR

Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanı Yakup Koç görevden alınırken, yerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İlkay Akçay atandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde de değişikliğe gidildi. 5. Bölge Müdürü Mahmut Güneş ve 10. Bölge Müdürü Bülent Şirin görevden alındı. Bu görevlere sırasıyla Ümit Gülbağ ve Hasan Acar atanırken, 9. Bölge Müdürlüğüne Özgür Taşçıoğlu getirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nda (EPDK) ise İkinci Başkanlığa Muhammed Mustafa İzgeç, üyeliklere Erdoğan Tozan ve İbrahim Tan atandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Melikşah Taşkın atanırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan XI. Bölge Müdürlüğüne Bilal Timur atandı.