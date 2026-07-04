İstihdamın korunması ve yeni iş olanaklarının yaratılması amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının kullanımında önemli bir düzenlemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla, fonun bir önceki yıl prim gelirlerinden istihdamı destekleyici tedbirlere ayrılan payı 2026 yılı için yüzde 50’ye çıkarıldı. Eski uygulamada bu oran yüzde 30 olarak belirlenmişti.

Yürürlüğe giren yeni düzenleme, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ilgili maddesi çerçevesinde hayata geçirildi. Kararla birlikte, fon kaynaklarının iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik olarak daha esnek ve güçlü bir şekilde kullanılması hedefleniyor.

FON HANGİ KAYNAKLARDA KULLANILACAK?

Yüzde 50'ye yükseltilen fon bütçesi, iş gücünün niteliğini artırmak ve çalışanları korumak adına belirli stratejik alanlara aktarılacak. Karar kapsamında fondan sağlanacak kaynak şu çalışmalarda değerlendirilecek:

Çalışanların mesleki vasıflarını yükselterek işsizlik riskinin en aza indirilmesi,

Teknolojik değişimler ve dijitalleşme nedeniyle mesleki geçerliliğini yitirme riski olan çalışanların alternatif alanlara yönlendirilmesi,

İşe yerleştirme süreçlerinin hızlandırılması ve profesyonel danışmanlık hizmetlerinin temin edilmesi,

İş gücü piyasasının mevcut durumunu ve gelecekteki ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik araştırma projelerinin yapılması.

Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanan kararın yürütme yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verildi.