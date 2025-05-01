Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili, hazine bonosu ve kira sertifikası gibi Hazine tarafından ihraç edilen yatırım araçlarından elde edilen gelirlerde uygulanan yüzde 0 stopaj oranının süresini 31 Temmuz 2025’e kadar uzattı. Böylece yatırımcılar, belirtilen tarihe kadar bu araçlardan elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi ödemeyecek. Ayrıca imalat sanayi ve turizm sektörlerine yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak inşaat işlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarında Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası 2028 yılı sonuna kadar devam edecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, devlet tahvili ve hazine bonolarıyla Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yürürlükte olan indirimli tevkifat oranı (yüzde 0) uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Düzenleme kapsamında 1 Mayıs-31 Temmuz tarihlerinde iktisap edilen bu kıymetlerden elde edilecek gelirler için tevkifat oranının yüzde 0 olarak uygulanmasına devam edecek.

Öte yandan, yayınlanan diğer Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca imalat sanayisi ile turizme dair yatırım teşvik belgesi sahibi olan mükelleflerin belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları, 31 Aralık 2028'e kadar, katma değer vergisinden müstesna olmaya devam edecek.