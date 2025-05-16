Genelgede, erişilebilirliğin temel bir insan hakkı olduğu vurgulanarak, özellikle engelliler, yaşlılar ve hareket kısıtlılığı olan bireylerin sağlık, eğitim, ulaşım ve diğer toplumsal hizmetlerden eşit, bağımsız ve güvenli bir şekilde faydalanmasının önemi belirtildi.

Erişilebilirliğin, diğer hakların kullanılabilmesi için bir araç olduğu ifade edilerek, kamu kurumları, özel sektör, tasarımcılar, üreticiler ve hizmet sunucularının bu alanda sorumluluk taşıdığı kaydedildi.

Ayrıca, erişilebilirlik izleme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve kamuoyu farkındalığının artırılması gerektiği vurgulandı.

“Erişilebilirlik Bir Zorunluluk”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genelgeye ilişkin yaptığı açıklamada, “16 Mayıs, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ‘Ulusal Erişilebilirlik Günü’ olarak ilan edildi. Erişilebilirlik, toplumun her bireyinin, özellikle engellilerin ve yaşlıların tüm hizmetlerden eşit ve bağımsız şekilde yararlanabilmesi için bir zorunluluktur. Bu önemli adım için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz. Bakanlık olarak, erişilebilirliği bir insan hakkı ve sosyal adalet meselesi olarak görüyor, engelsiz bir yaşam için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Genelgede, erişilebilirliğin herkesin istediği hizmete ve mekana bağımsız şekilde ulaşabilmesi anlamına geldiği belirtilerek, yapılı çevre, ulaşım, kentsel hizmetler ve bilişim teknolojilerinin erişilebilir olması gerektiği vurgulandı. Erişilebilirlik logosunun kullanımının artırılması, farkındalık oluşturulması ve erişilebilirlik kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenecek etkinlikler için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının destek sağlaması gerektiği ifade edildi.