YÖK, Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Suriye'deki akademik birimlerinin Şam yönetimine devredileceğini duyurdu.

Resmi gazetede yayınlanan karara göre söz konusu birimlerde öğrenim gören öğrencilerin eğitim süreçlerinin kesintisiz devam edecek.

Türkçe ve Arapça olarak hazırlanan ve iki ülkenin yükseköğretim kurumlarının başkanları tarafından imzalanan mutabakata göre, devir kapsamındaki kurumların dağılımı netleşti.

Buna göre Gaziantep Üniversitesinin Afrin, Azez ve El-Bab'daki fakülteleri ile Cerablus Meslek Yüksekokulu Halep Üniversitesine bırakılacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Çobanbey'deki akademik birimlerinin ise ilgili Suriye yükseköğretim kurumlarınca devralınacağı kaydedildi.

EĞİTİM KESİNTİYE UĞRAMAYACAK

Mutabakatta, öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması, akademik haklarının korunması ve mezunların mağduriyet yaşamaması için her iki ülke tarafından gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Düzenlemeyle birlikte bu kurumlarda görev yapan personelin işlerine aynen devam edeceği de kayıt altına alındı.

Öte yandan Türkiye'nin, Çobanbey'deki fakülte ve meslek yüksekokuluna sağladığı laboratuvar ekipmanları ile diğer eğitim materyallerini geri alacağı belirtildi.

Sekiz maddeden oluşan mutabakatta ayrıca anlaşmazlık yaşanması halinde tarafların "dostane müzakeresini" öngören ve hukuki yollara başvurma kapısını kapatan hüküm yer aldı.