"Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun; uzman erbaşların sicil sistemi, kamu personeli alım şartları ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik uygulamalarda önemli değişiklikler içeriyor.

UZMAN ÇAVUŞLUK İÇİN YÜKSEK SİCİL ŞARTI

Yeni düzenlemeyle uzman erbaşların sicil değerlendirme sistemi yeniden şekillendirildi. Sicil dönemi her yıl 2 Mayıs'ta başlayıp takip eden yılın 2 Mayıs'ında sona erecek. Sicil notu, 100 tam puan üzerinden hesaplanacak ve sicil üstlerinin verdiği puanların ortalaması esas alınacak.

Uzman çavuşluğa geçişte sicil notu temel kriterlerden biri olacak. Uzman çavuşluk sınavına başvuracak adayların mevcut sicil notu ortalamasının en az 90 puan düzeyinde olması gerekecek.

BAZI KAMU KADROLARINDA YAŞ SINIRI 40 OLDU

Kanunla birlikte İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki bazı kadrolara personel alımında da yeni düzenlemeler getirildi.

Koruma memuru, infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadrolarına başvuracak adayların, diğer şartları taşımalarının yanı sıra başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmaları gerekecek.

FİZİKİ YETERLİLİK VE MÜLAKAT ZORUNLU OLACAK

Personel alım süreçlerinde yazılı sınavın yanı sıra fiziki yeterlilik testi ve sözlü sınav da uygulanacak.

Sözlü sınavlarda adaylar; genel kültür, mesleki bilgi, ifade yeteneği, özgüven, temsil kabiliyeti, muhakeme gücü ve göreve uygunluk gibi kriterler üzerinden değerlendirilecek. Fiziki yeterlilik testlerinin usul ve esasları ise ilgili bakanlıklar tarafından belirlenecek.

TSK'DAN AYRILANLARA YENİDEN GÖREV YOLU AÇILDI

Kanunda Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin dikkat çeken bir değişiklik de yer aldı.

7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmeti sırasında çeşitli nedenlerle TSK'dan ayrılan kişilerin, kanunda öngörülen şartları yerine getirmeleri halinde yeniden muvazzaf personel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde göreve alınabilmesine imkan tanındı. Böylece belirlenen koşulları sağlayan eski personelin yeniden göreve dönüşünün önü açılmış oldu.