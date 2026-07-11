Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarıyla diplomasi ve kamu kurumlarında çok sayıda görev değişikliği yapıldı.

Karara göre, Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Burak Özügergin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Danimarka Krallığı nezdindeki Büyükelçisi olarak atandı.

Nükleer Düzenleme Kurulu'nda da üst düzey görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Buna göre, Kurul Başkanlığı görevine İkinci Başkan İsmail Hakkı Arıkan getirildi. Memduh Fatih Çınar Kurulun İkinci Başkanlığına atanırken, üyelik görevine ise kalan süreyi tamamlamak üzere Ramazan Güçlü görevlendirildi.

BAKANLIKLARA YENİ ATAMA

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bazı il müdürleri görevden alındı, boşalan kadrolara yeni atamalar yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda da çeşitli liman başkanlıklarında görev değişiklikleri gerçekleştirilirken, yeni isimler ilgili görevlere atandı.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alındı. Dalan'dan boşalan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevine ise Ferit Meftun Harmankaya getirildi.

Atama ve görev değişikliklerine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.