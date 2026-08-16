Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameler, Resmi Gazete'de yer buldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bünyesindeki atamalar ve görevden almalar bu kararlarla netlik kazandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Zeynep Bilgin Eraslan atandı.

Ticaret Bakanlığı ve TTK'da ise görevden alma ve atama hareketleri yoğun oldu. TTK Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Uncu ile Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Safa Topuz görevden alındı. Ticaret Bakanlığı'nda ise Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş ile Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Metin Gürbüz de görevden alındı.

Görevden alınanların yerine gelen isimler de belli oldu. Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hayrettin Yıldırım, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Enver Kök atandı.

Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Topçuoğlu, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Alp Giray, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ersin Başaran ve Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Osman Göllüce görevlendirildi.