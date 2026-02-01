Ara transfer döneminde adı bir çok kulüple çıkan En Nesyri için Suudiler tekrar ciddi şekilde devreye girdi. Oyuncunun sıcak bir ülkede kariyerine devam etme hayali sonrası Al Ittihad resmi olarak devreye girdi.

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla geçirdiği ilk sezonda tüm kulvarlarda 30 gol atarak ligin en dikkat çeken forvetlerinden biri olmuştu. Ancak sonraki süreçte yaşanan performans düşüşü, istikrar sorunları ve özgüven kaybı, Faslı golcünün geleceğine dair kararın değişmesine neden oldu.

Sarı-lacivertlilerle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan En-Nesyri, her ne kadar düşen grafiğine rağmen yaşı, Avrupa tecrübesi ve geçmişteki yüksek gol istatistikleri sayesinde transfer piyasasında değerini koruyor. Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin oyuncuya ilgisinin bu dönemde yeniden arttığı belirtiliyor.

KONUŞULAN RAKAM 35 MİLYON EURO

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, yeni forvet olarak Youssef En-Nesyri’yi Fenerbahçe’den transfer etmek için görüşmelere resmi olarak başladı.

Karim Benzema’nın Al Ittihad’dan ayrılması durumunda, En-Nesyri'nin transfer edileceği iddia edildi.

Faslı golcü için konuşulan bonservis bedelinin ise yaklaşık 35 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

Bu rakamla bir transferin gerçekleşmesi halinde En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelle satılan futbolcusu olacak. Sarı-lacivertlilerde mevcut rekor, Brighton’a 30 milyon Euro karşılığında transfer olan Ferdi Kadıoğlu’na ait.