CHP'de yarın yapılacağı duyurulan grup toplantısına ilişkin belirsizlik sürüyor. Gözlerin çevrildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın yayımladığı resmi programda CHP Grup Toplantısı'na yer verilmedi.

TBMM'nin salı günleri kamuoyuyla paylaştığı haftalık bilgilendirme programında, CHP'nin grup toplantısına ilişkin herhangi bir kayıt bulunmazken, partide mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmeler toplantının akıbetine ilişkin tartışmaları artırdı.

Resmi programda, DEM Parti'nin yarın saat 12.45'te gerçekleştireceği grup toplantısı ile İYİ Parti'nin çarşamba günü saat 10.30'da yapacağı grup toplantısı yer aldı.

CHP'nin grup toplantısının ise Meclis gündeminde bulunmaması dikkat çekti.

CHP'de yarın grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı ve kürsüye kimin çıkacağına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

CHP GRUBU'NDAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KRİTİK BAŞVURU

CHP Meclis Grubu, yarın CHP TBMM Grup Toplantısı'nın gerçekleştirilmesi için Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

Yapılan başvuruda, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı ve Grup Başkanı Özgür Özel'in saat 13.30'da konuşma yapacağı belirtildi.



“SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISI YAPILACAK”

Özel, salı günkü haftalık grup toplantısına ilişkin ise şunlar söyledi:

“Meclis grup iç yönetmeliğimiz çok açık. ‘Grup Başkanlığı’nda herhangi bir boşalma olduğunda, yapılan ilk kapalı grup toplantısında yenisi seçilir’ diyor. Yenisi seçilene kadar eskisi devam eder kuralı bir başka maddede var. Ben zaten grup başkanlığı görevini sürdürüyordum. Bunun bir boşalma olarak yorumlanma ihtimaline karşı da usulüne uygun bir kapalı grup toplantısı tertip edilmişti ve o toplantıda 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik. Meclis Başkanlığı’na bu yollandı, Meclis Başkanlığı da inceleyerek seçimi tescil etti. Hatta Genel Merkezin başvurusunu da değerlendirdi. İkisini birden uygulamaya koydu. Benim genel başkan ünvanımı kaldırdılar sitelerinden ve grup başkanı ünvanımı da siteye işlediler. Burada herhangi bir tereddüt yok. Onun dışındaki bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok olmaz da zaten. CHP grubu burada ve grup kendiliğinden Meclis çalışmaları sürerken sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir. 13.30’da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımız da ilan edildiği gibi yarın yapılacak.”