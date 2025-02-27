FİYATLAR YÜZDE 10 ARTTI

Burada kişi başı harcama oranlarının etkilendiğine işaret eden Elite World Hotel CEO’su Orkun Petekçi, “Seyahat masrafları artıyor. 100 Euro’ya Taksim’de 5 yıldızlı otelde kalabilirsiniz. Ama dışarı çıkıp iki kişi yemek için doğru düzgün bir restorana giderseniz oda parasından fazla ödeyebilirsiniz” diye konuştu. Turizm sektörünün daha fazla harcama yapan turiste ihtiyaç duyduğunu ve özellikle kongre turizmi gibi gelir düzeyi yüksek turisti çekecek alanların öne çıkması gerektiğini kaydeden Petekçi, şöyle devam etti:

“Ziyaretçi sayısında artış var. İlk 5 ziyaretçiye bakarsanız Almanya dışında Gürcistan, Rusya, İran hep kapı komşularımız. Çok para harcayan yabancılara ihtiyacımız var. O gerçekleştiğinde işin şekli daha çok değişecektir. Hâlâ gitmemiz gereken çok yollar olduğunu düşünüyorum. Gelen yabancı turist 900 dolar harcarken kongre turizmi ile gelenler bunun iki katı para harcıyorlar.” Kur seviyesinin kâr marjlarını da olumsuz etkilediğini aktaran Petekçi bu yıl fiyatların ise Euro bazında yüzde 10 arttığını aktardı.

Avrupa’ya Hollanda’dan açılacak

Bolu’da yaşanan yangın felaketinin yerel markalı işletmelerden markalı otellere doğru bir kayış yaratabileceğini kaydeden Orkun Petekçi burada güvenlik önlemlerinin de ön plana çıktığını belirtti. 2030 yılına kadar 50 otele ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Petekçi, Elite World ile Avrupa’daki ilk oteli Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da açacaklarını kaydetti.