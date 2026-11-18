TikTok’ta içerik üreten Julia Besz, restoran sahibi bir arkadaşının sektördeki deneyimlerinden yola çıkarak müşterilerin sipariş verirken temkinli yaklaşması gereken dört yiyecek ve içeceği paylaştı. Aktarılan tavsiyelere göre, restoranın zincir ya da lüks bir işletme olması bu ürünlerle ilgili riskleri ortadan kaldırmıyor.

MEVSİME BAĞLI OLMAYAN "ÖZEL" YEMEKLER

Listede ilk sırada, belirli bir mevsim ürününe dayanmayan ve menüde “özel” olarak sunulan yemekler yer alıyor. Restoran sahibine göre bu tür seçenekler, bazı işletmelerde bozulmadan önce tüketilmesi gereken malzemelerin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanabiliyor.

Soslar ve çeşitli garnitürler, malzemenin tazeliğine ilişkin sorunların fark edilmesini zorlaştırabiliyor. Bu nedenle müşteriler, bir önceki günden kalan ürünler için yüksek ücret ödemek durumunda kalabiliyor.

KIYIDAN UZAK YERLERDE KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ

Dikkat edilmesi gereken ikinci grup ise kabuklu deniz ürünleri. Özellikle deniz kıyısından uzak işletmelerde bu ürünlerin tedarik ve saklama koşullarının sorgulanması gerektiği belirtiliyor.

Ürünlerin düzenli olarak taze temin edilmemesi veya uygun sıcaklıkta muhafaza edilmemesi, gıda zehirlenmesi riskini artırabiliyor. Gösterişli bir deniz ürünleri tabağı, doğru koşullarda saklanmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Restoran sahibinin uyarıları yalnızca yiyeceklerle sınırlı değil. Bazı barlarda içeceklere eklenen buzların da hijyen açısından risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

Buz makinelerinin düzenli temizlenmemesi, cihazlarda bakteri birikmesine neden olabiliyor. Özellikle yoğun işletmelerde temizlik ve bakımın aksatılması halinde buzlar, içecekler aracılığıyla sağlık riski oluşturabiliyor.

Restoran sahibinin bu durumu anlatırken kullandığı “Neredeyse soğutulmuş bir petri kabından içiyorsunuz” ifadesi ise dikkat çekti.

AÇIK BÜFEDE TAVUK YEMEKLERİ RİSKLİ ÇIKTI

Listenin son sırasında ise açık büfelerde sunulan tavuk yemekleri bulunuyor. Bu ürünlerin uygun sıcaklıkta tutulmaması, bakterilerin çoğalması için elverişli bir ortam yaratabiliyor.

Yoğun restoranlarda tepsilerin sıcaklık kontrollerinin yeterince sık yapılmaması da riski artıran unsurlar arasında gösteriliyor. Restoran sahibi, tehlikenin tüketim sırasında fark edilmeyebileceğini belirterek, “Görmezsiniz ama 12 saat sonra hissedersiniz” sözleriyle uyarıda bulunuyor.

Paylaşılan tavsiyelerin ortak noktası, restoranlarda sunulan yiyeceklerin yalnızca görünüşüne veya menüdeki tanıtımına bakarak değerlendirilmemesi. Ürünlerin tazeliği, saklama koşulları ve hijyen standartları da sipariş öncesinde dikkate alınması gereken unsurlar arasında yer alıyor.