Hızlı servis restoran zinciri McDonald’s, 2025 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını paylaştı. Şirketin ABD’deki aynı mağaza satışları, beklenenin altında performans göstererek yüzde 3,6 oranında gerileme gösterdi. Bu oran, pandeminin ilk döneminden bu yana McDonald’s’ın iç pazardaki en büyük düşüşü oldu.

McDonald’s’ın net satışları çeyrek bazda yüzde 3 azalarak 5,96 milyar dolara düşüş gösterdi. LSEG analist tahminlerine göre şirketin gelir beklentisi 6,09 milyar dolardı düzeyindeydi. Hisse başına kazanç ise 2,66 dolarlık beklentiyi hafif aşarak 2,67 dolar olarak açıklandı.

Şirket, birinci çeyrekte 1,87 milyar dolar net gelir elde etti. 2024'ün aynı dönemindeki net gelir 1,93 milyar dolardı. Yeniden yapılandırma giderleri ve benzeri kalemler hariç tutulduğunda hisse başına kazanç 2,67 dolar oldu.

ABD’deki mağazalarda görülen düşüş, kötü hava koşulları ve tüketici harcamalarında gözlenen temkinli eğilimle ilişkilendirildi. Analistler, çeyrekte iç pazarda yüzde 1,7’lik bir düşüş öngörüyordu. Ancak gerçekleşen yüzde 3,6’lık gerileme, beklentilerin oldukça altında kaldı.

MÜŞTERİLERİ KAZANMAK İÇİN UYGUN FİYATLI MENÜ DÜZENLEMESİ

Şubat ayında açıklama yapan CFO Ian Borden, yılın başındaki zayıf seyir nedeniyle ilk çeyrekte satışların en düşük seviyede olmasını beklediklerini belirtmişti. Şirket, müşterileri geri kazanmak adına uygun fiyatlı menüler ve atıştırmalık dürüm gibi dikkat çekici ürünlerle menüsünü yeniden şekillendirmeyi planlıyor.

ABD dışındaki pazarlarda da benzer bir tablo dikkat çekti. Avustralya ve Fransa gibi önemli uluslararası pazarlarda aynı mağaza satışları yüzde 1 düşüş gösterdi. Bu segment McDonald’s’ın toplam gelirinin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Oysa analistler satışların sabit kalmasını öngörmüştü.

Diğer yandan Japonya, Çin ve Brezilya gibi gelişmekte olan pazarlarda faaliyet gösteren segmentte, aynı mağaza satışları analist beklentisi olan yüzde 3,2’yi aşarak yüzde 3,5 oranında büyüme gösterdi. McDonald’s, zorlu ekonomik koşulların ve tüketici davranışlarındaki değişimin etkisiyle küresel ölçekte dengeli büyüme arayışına devam ediyor. Şirket, 2025 yılı içerisinde rekabet gücünü artırmak için yeni ürün stratejileri ve fiyat politikaları geliştirmeyi hedefliyor.