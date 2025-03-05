ABD'de her yıl çok sayıda kişi gıdalardan kaynaklı hayatlarını kaybediyor. Boston’daki Northeastern Üniversitesi’nden gıda güvenliği uzmanı Dr. Darin Detwiler ise özellikle restoranlarda sipariş verilen gıdalar için uyarıyor. Sipariş ederken bir kez daha düşünün!

RESTORANLARDA YENMEMESİ GEREKENLERİ SIRALADI

Dr. Detwiler, özellikle istiridye, Pazartesi günü sipariş edilen balık ve yumurtayla yapılan yiyeceklerden kaçınılmasını öneriyor. Çiğ istiridyelerin kirli sulardan gelebileceğini, bayat balıkların zararlı kimyasal değişimlere uğrayabileceğini ve hollandaise sosunun salmonella riski taşıdığını belirtti.

KAVUN VE SALATALARDAN UZAK DURUN

Bunun yanı sıra, büfeler ve salata barları gıda güvenliği açısından büyük risk taşıyor. Açıkta bekleyen ve birçok kişinin temas ettiği yiyecekler bakteriler için üreme alanı yaratıyor. Dr. Detwiler, önceden kesilmiş kavun tüketmenin de ölümcül sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

TUVALETLERİ DE KONTROL EDİN

Uzman isim ayrıca sadece yiyecekler için uyarmıyor. Restoranların tuvaletlerinin de öncen kontrol edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Pis ve hijyenik olmayan tuvaletlerin ciddi işaretler barındırdığını aktarıyor.