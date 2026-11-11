Mutfaktaki ödün vermeyen sert tavırları ve televizyon şovlarındaki öfke patlamalarıyla hafızalara kazınan dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay, BBC için hazırlanan The Rise of the Rockstar Chef belgeselinde bugüne kadar hiç görülmemiş bir yönüyle izleyici karşısına çıktı. 59 yaşındaki İskoç şef, kariyerinin en kritik anını anlatırken stüdyoda gözyaşlarını tutamadı.

BULAŞIKÇI OLARAK BAŞLADIĞI İŞTE ZİRVEYE ÇIKTI

Bugün 162 milyon sterlinlik (yaklaşık milyarlarca liralık) bir serveti yöneten Ramsay'in hayatı aslında mutfaklarda başlamadı. Gençlik yıllarında profesyonel bir futbolcu olma hayali kuran İskoç isim, geçirdiği ağır diz sakatlığı sonrası sahalara veda etmek zorunda kaldı.

Hayalleri yıkılan Ramsay pes etmedi; rotasını gastronomiye çevirdi. Ancak zirveye giden yol hiç de kolay olmadı. Mesleğe bir Hint restoranında ablası garsonluk yaparken tencereleri yıkayarak, yani en dipten bir bulaşıkçı olarak başladı.

ÜNLÜ ŞEF GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

1980'lerde komilikle başlayan Londra macerasını 1997'de kendi restoran zincirini kurarak taçlandıran Ramsay, kariyeri boyunca tam 17 Michelin yıldızına layık görüldü. Londra’nın gözde semti Chelsea’deki amiral gemisi restoranı ise tam 2001 yılından bu yana aralıksız 3 Michelin yıldızını koruyor.

İşte ünlü şefi kameralar önünde hıçkırıklara boğan an tam da o yıla dayanıyor. 2001'de üçüncü Michelin yıldızını aldığını öğrendiği o tarihi günü anlatırken gözyaşlarına teslim olan Ramsay, "Sanırım birçok açıdan bu büyük bir rahatlamaydı. Sonunda üzerimdeki o kahrolası ağırlık kalktı ve gerçek özgürlüğüme kavuştum” dedi.